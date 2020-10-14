Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Американским научным институтам следует информировать широкую общественность о финансировании из-за рубежа, если они хотят сотрудничать с Госдепартаментом США, заявили 13 октября в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В соответствии с заявлением госсекретаря США Майкла Помпео, публикация таких сведений и содержащаяся в них информация позволят принимать решения о том, взаимодействовать ли с этими центрами и каким именно образом.

«Некоторые иностранные правительства, такие как КНР и Россия, стремятся оказать влияние на американскую внешнюю политику через лоббистов, внешних экспертов и научно-исследовательские организации», — объяснил Помпео.

Добавим, власти США с 2019 года постепенно наращивают давление на собственные университеты и научные организации, которые имеют доступ к иностранному финансированию. Там считают, что таким образом может быть утрачен контроль за важными технологиями и произойдёт очередное «вмешательство во внутренние дела» Соединённых Штатов.

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