Нью-Йорк, США, , 07:11 — REGNUM Гарвардскому и Йельскому университетам предстоит раскрыть информацию о возможных связях с другими странами, в частности с Россией, по некоторым направлениям работы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо ведомства в вузы.

Отмечается, что Гарвардский университет должен представить отчёт о «подарках или контрактах, связанных с властями Китая, Катара, России, Саудовской Аравии и Ирана». Также в американском министерстве планируют изучить возможные связи Гарварда с фондом «Сколково», «Лабораторией Касперского», китайскими компаниями Huawei и ZTE и некоторыми другими. Аналогичный отчёт подготовит Йельский университет.

Источники издания пояснили, что ранее американские университеты признали получение около $6,5 млрд из-за границы за восемь месяцев, и соответствующим образом не уведомили вышестоящую инстанцию.

Читайте также: Американские вузы под микроскопом: взяточничество или заговор?

Читайте ранее в этом сюжете: В США хотят предотвратить утечку «секретных технологий» через вузы