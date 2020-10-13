Брюссель, , 19:06 — REGNUM Тему войны в Нагорном Карабахе обсудили 13 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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О состоявшихся телефонных переговорах между Москвой и Брюсселем сообщается в опубликованном 13 октября заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Отмечается, что Боррель выразил Лаврову благодарность «за его усилия в переговорах по соглашению о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном от 10 октября».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на объявленное с полудня 10 октября гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, война продолжается.

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