Ереван, , 09:58 — REGNUM Обстрелы со стороны ВС Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились. Об этом 13 октября сообщает пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Противник возобновил активные ракетные обстрелы утром на юге, севере, северо-востоке и востоке», — говорится в сообщении Степанян и добавляется, что обстрелы особенно активны на северо-восточном направлении.

Также она уточнила, что ночью ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе была относительно стабильно напряженной, и указала, что армия обороны Нагорно-Карабахской Республики предпринимает «адекватные меры на всех направлениях», чтобы подавить огонь противника и подорвать его планы, держа под контролем оперативно-тактическую ситуацию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском министерстве обороны сообщили, что в настоящее время со стороны ВС Армении ведется обстрел Тертерского района Азербайджана.