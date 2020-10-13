Бишкек, , 12:42 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков обсудил со специальным представителем генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальей Герман политическую ситуацию в республике, сложившуюся после разгоревшихся в стране массовых беспорядков и захвата Дома правительства участниками протестов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Читайте также: Власти Киргизии «принимают решения под давлением криминала»

Спецпредставитель отметила, что генсек ООН Антониу Гутерреш «внимательно следит за событиями, происходящими в Киргизии».

При этом она подчеркнула, что генеральный секретарь вновь подтвердил готовность Организации объединенных наций оказать республике содействие в нахождении решений по выходу из кризисной ситуации и организации новых парламентских выборов.

Глава киргизского внешнеполитического ведомства также сообщил спецпредставителю генсека ООН о том, что в последнее время в республике ежедневно растет количество новых случаев COVID-19, а с приходом зимы ситуация может резко ухудшиться.

По словам Айдарбекова, власти Киргизии рассчитывают на продолжение помощи ООН для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и негативными последствиями, которые оказывает пандемия на экономику страны.

Читайте также: В Киргизии зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19