Бишкек, , 10:12 — REGNUM Пока сформированные жителями столицы Киргизии и близлежащих городов и сёл народные дружины прилагают усилия, чтобы не допустить грабежей и случаев мародерства, на побережье Иссык-Куля криминальные элементы под видом дружинников «ставят на счетчик» пансионаты, пишет Tuz.kg.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

Читайте также: В Киргизии «рейдеры и мародеры» разоряют золотодобывающие компании

Работники курортов отмечают, что представители криминальной среды сформировали свои «координационные советы» и «добровольные народные дружины», которые рассылают собственникам пансионатов письма, в которых требуют крупные суммы денег за «защиту от мародеров», отмечая при этом, что не будут препятствовать разграблению домов отдыха, отказавшихся заплатить.

Руководство нескольких элитных пансионатов рэкетиры уже заставили написать расписки о готовности «добровольно пожертвовать» по 1 млн сомов (980 тысяч рублей).

Издание подчеркивает, что губернатор Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев и региональное управление внутренних дел на происходящий разгул криминала не реагируют и не комментируют.

Читайте также: Протесты в Киргизии: как провалилась «третья революция». Часть I