Брюссель, , 02:52 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак в понедельник, 12 октября дал эксклюзивное интервью для албанского новостного агентства Telegrafi.

За день до визита в Приштину политик заявил, что все страны Евросоюза внимательно следили за подписанием президентом Сербии и премьер-министром Косово Вашингтонских соглашений в присутствие президента США Дональда Трампа.

Стороны должны сами говорить об обязательствах, принятых в отношении США в двух особых документах, которые были подписаны. Для нас, Евросоюза, документы содержат элементы прошлых соглашений, достигнутых в ходе диалога, облегченного ЕС, вопросы, которые были темой обсуждения в ходе диалога, облегченного ЕС, проекты инвестиций, профинансированные ЕС и серию позиций внешней политики США.

Касаемо последнего пункта, позвольте напомнить, что любое участие третьих сторон должно быть полностью согласовано с действиями, предпринимаемыми Сербией и Косово на пути сближении своего законодательства с общим правом ЕС, нашими правилами и закононами и их вкладом в региональную стабильность…

ИА REGNUM) недавно, 6 октября, сообщил о новом пакете инвестиций. Мирослав Лайчак В контексте документов, подписанных в Белом доме, позвольте сказать, что Евросоюз остается крупнейшим инвестором, донором и торговым партнером региона и комиссар Вархели (Оливер Варохели, европейский комиссар по расширению и политике добрососедства —) недавно, 6 октября, сообщил о новом пакете инвестиций.

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