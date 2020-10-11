Киев, , 08:15 — REGNUM Украинские политики интересуются, где можно неофициально приобрести российскую вакцину от SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на источник в партии «Слуга народа» говорится в статье «Политизация гуманитарного вопроса»: как на Украине развивается дискуссия вокруг российской вакцины от COVID-19», опубликованной 11 октября RT.

«На Украине сейчас ажиотаж — политики интересуются, где можно неофициально купить российскую вакцину», — цитирует RT источник в партии «Слуга народа».

По словам собеседника RT, на Украине «нет надежд» на государственные больницы, а в частные больницы «не попасть». Депутат от партии «Слуга народа» также отметил, что за последние несколько месяцев украинские средства массовой информации тиражируют информацию о том, что российская вакцина от коронавируса якобы некачественная.

«Многие эксперты ежедневно рассказывают, что нельзя закупать вакцину только потому, что она создана в России. Такое отношение поражает: лучше пусть украинцы умирают, но главное — ничего не приобретать российского. И кому хуже?», — спрашивает депутат.

Вместе с тем, источник RT в министерстве здравоохранения Украины признал, что страна оказалась неготова к пандемии. По словам источника, численность госпитализированных с COVID-19 каждый день растет и во многих городах врачи предлагают пациентам в самостоятельном порядке договариваться с лечебным учреждением о госпитализации.

«Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик. Поэтому единственная возможность улучшить ситуацию — договориться с Россией о закупке вакцины», — отметил источник в украинском министерстве здравоохранения, добавив, что страна не может себе позволить ввести жесткий карантин.

Источник RT в партии «Батькивщина» уверен, что Украина «не в состоянии разработать вакцину». По словам депутата, у страны для этого нет ни средств ни специалистов. Кроме того, источник в партии «Батькивщина» считает, что медицинская система Украины «близка к коллапсу».

«Поэтому нужно прекратить политизировать тему закупок российской вакцины. В политических кругах уже давно обсуждается этот вопрос, но поднять его никто не решается», — цитирует RT источник в партии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура в украинских СМИ открыто высказался в пользу закупок российской вакцины от коронавируса. Это вызвало критику в основном со стороны националистически настроенных украинских политиков.

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Напомним, ранее стало известно, что более 50% средств, выделенных в фонд борьбы с COVID-19 на Украине было выделено на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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