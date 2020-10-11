Киев, , 09:02 — REGNUM 4768 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за минувшие сутки на Украине. Соответствующие данные были обновлены 11 октября в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте СНБО Украины.

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С начала эпидемии в стране выявили 261 034 инфицированных, зарегистрировали 4972 летальных исхода (85 за сутки) и 113 507 выздоровевших (937 за сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские политики интересуются, каким образом можно неофициально приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции.