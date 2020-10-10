Ашхабад, , 10:51 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов «за серьёзные недостатки, допущенные в работе» уволил Дурдылы Дурдылыева с должности председателя Высшей контрольной палаты. Соответствующий указ глава республики подписал 9 октября в ходе расширенного заседания правительства, сообщает Turkmenportal.

Временно исполняющим обязанности председателя Высшей контрольной палаты был назначен заместитель председателя Высшей контрольной палаты Реджеп Чарыгулыев.

Отметим, Высшая контрольная палата была создана в 2007 году постановлением президента Туркмении и является высшим государственным контрольным органом республики по финансово-экономическим вопросам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Туркмении подписал указ о назначении посла республики в Израиле.