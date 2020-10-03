Ашхабад, 3 октября 2020, 14:19 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов 2 октября в ходе заседания правительства подписал указ о назначении посла Туркмении в Израиле, сообщает 2 октября Turkmenportal.
Дипломатическим представителем Туркмении в Израиле назначен Тойлы Комеков, который одновременно является чрезвычайным и полномочным послом республики в Италии.
До назначения послом в Италии (январь 2020 года) Комеков занимал должность посла Туркмении в Казахстане.
Напомним, ранее послом Туркмении в Израиле был Бердымурат Реджепов.