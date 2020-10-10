Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Лекарство от COVID-19, представляющее собой коктейль из антител, будет разрабатывать компания AstraZeneca в рамках нового соглашения с министерством здравоохранения и социальных служб США. Об этом 9 октября сообщает агентство Reuters.

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По его данным, именно такого класса препаратами лечили от коронавируса президента США Дональда Трампа.

Уточняется, что для проведения двух клинических испытаний вакцины в ходе третьей фазы и поставку в США необходимых доз лекарства (100 тыс. с конца 2020 года) британско-шведский фармацевтический концерн получит ещё $486 млн. В рамках дополнительного соглашения в США в 2021 году может быть поставлено ещё до одного миллиона доз.

Начиная с конца 2020 года компания планирует поставить до 100 тыс. доз лекарства, а в 2021 году в рамках отдельного соглашения США смогут приобрести дополнительно до 1 млн доз.

Напомним, что 15 сентября директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что испытания вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, возобновятся в Соединённых Штатах, несмотря на выявленный побочный эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, британско-шведская фармкомпания AstraZeneca обратилась к властям Бразилии с просьбой отсрочить поставку в страну оксфордской вакцины от нового коронавируса.

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