Вашингтон, 16 сентября 2020, 01:28 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской фармацевтической фирмой AstraZeneca, возобновятся в Соединённых Штатах, несмотря на выявленный побочный эффект. Об этом 15 сентября заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телекомпании CNN.
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«Было бы крайне необычно полностью останавливать испытания только по причине единственного побочного эффекта», — сказал он.
По словам Фаучи, возобновление испытаний на территории США является лишь «вопросом времени». При этом врачи и участники тестов уделят повышенное внимание выявлению упомянутого эффекта.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что AstraZeneca в начале сентября прервала исследования после выявления побочного эффекта у одного из участников клинических испытаний в Великобритании. Затем они вновь возобновились, в частности, в Бразилии.
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