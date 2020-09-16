Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской фармацевтической фирмой AstraZeneca, возобновятся в Соединённых Штатах, несмотря на выявленный побочный эффект. Об этом 15 сентября заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телекомпании CNN.

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«Было бы крайне необычно полностью останавливать испытания только по причине единственного побочного эффекта», — сказал он.

По словам Фаучи, возобновление испытаний на территории США является лишь «вопросом времени». При этом врачи и участники тестов уделят повышенное внимание выявлению упомянутого эффекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что AstraZeneca в начале сентября прервала исследования после выявления побочного эффекта у одного из участников клинических испытаний в Великобритании. Затем они вновь возобновились, в частности, в Бразилии.

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