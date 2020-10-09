Минск, , 14:59 — REGNUM Жители Белоруссии проголосовали за мир и порядок в стране и поэтому власти республики должны выполнить данный наказ народа. Об этом 9 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам в Минске, передает агентство БелТА.

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«У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа», — сказал белорусский лидер.

Также он отметил, что нужно держать в поле зрения прямых оппонентов власти и при этом не упускать из виду нейтральную, но вполне активную часть общества Белоруссии, находящуюся «если можно так сказать, между властью и оппозицией».

«Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Белоруссии», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии необходимо создать мощное ядро СМИ для отстаивания «информационного суверенитета» страны.