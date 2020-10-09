Минск, , 14:06 — REGNUM В Белоруссии необходимо создать мощное ядро СМИ для отстаивания «информационного суверенитета» страны. Об этом 9 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам в Минске, передает агентство БелТА.

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«Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное наступательно. Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас», — сказал президент Белоруссии.

Также он указал, что контроль за этим должна осуществлять администрация президента и потребовал завершить в ближайшее время формирование коллективов в основных белорусских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусский МИД приступил к выдаче иностранным журналистам карточек аккредитации нового образца.