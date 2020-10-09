Ереван, , 14:41 — REGNUM Свою благодарность президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову за организацию ими консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана высказал армянский президент Армен Саркисян. Он заявил об этом 9 октября в интервью Bloomberg.

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«Я рад, что эта встреча происходит. Я благодарен президенту РФ Путину и Лаврову за организацию этой встречи, потому что совершенно точно сегодня необходимо прекратить огонь и остановить боевые действия», — сказал Саркисян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского руководства пока нет комментариев относительно публикации агентства France Press о готовности Армении и Азербайджана к заключению перемирия в Нагорном Карабахе.

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