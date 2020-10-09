Москва, , 13:55 — REGNUM У российского руководства пока нет комментариев относительно публикации агентства France Press о готовности Армении и Азербайджана к заключению перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября журналистам.

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Пока нельзя ничего сказать на этот счёт, отметил представитель Кремля.

Он подтвердил, что в Москве 9 октября ожидаются переговоры с Арменией и Азербайджаном на уровне министров иностранных дел. Президент РФ Владимир Путин встречаться с министрами не планирует.

Песков добавил, что Путин проделал очень большую и напряженную работу со своими коллегами из Баку и Еревана, после чего выпустил заявление с призывом остановить бои в Карабахе для обмена пленными и вывоза тел погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Елисейском дворце, согласно информации французских СМИ, 9 или 10 октября ожидают заключения перемирия между Арменией и Азербайджаном.

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