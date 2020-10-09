Ереван, , 11:29 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Ереван. В столице Армении он причет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Планируется, что особое внимание в ходе заседания будет уделено санитарно-эпидемиологической ситуации и реализации комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса в странах ЕАЭС.

Сначала представители правительств стран ЕАЭС проведут заседание в узком составе, затем к ним присоединится глава правительства Молдавии Ион Кику, пишет ТАСС. Он выступит с речью в режиме видеоконференции. В завершение заседания совет утвердит ряд документов.

Также известно, что в планах у премьер-министра РФ Михаила Мишустина — беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем правительства Белоруссии Романом Головченко.

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