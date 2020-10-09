Минск, 9 октября 2020, 09:10 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко вылетел в Армению для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом 9 октября сообщает БелТА.
Отмечается, что ключевой темой заседания станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС.
Также будут рассмотрены оставшиеся несогласованными позиции по стратегии развития евразийской интеграции.
Как сообщало ИА REGNUM, ЕЭК является постоянно действующим регулирующим органом ЕАЭС — Евразийского экономического союза, в который входят, помимо Армении, Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан.
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