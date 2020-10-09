Бишкек, , 10:37 — REGNUM Указ об отставке нынешнего правительства Киргизии и его главы Кубатбека Боронова подписал киргизский президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба республики.

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"Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому <…> принята отставка премьер-министра Киргизской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Киргизской Республики также считается ушедшим в отставку», — говорится в подписанном главой государства документе.

Также указывается, что отправленное в отставку правительство Киргизии продолжит исполнять свои функции до момента создания нового кабинета министров страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший глава правительства Киргизии Омурбек Бабанов вновь выдвинут кандидатом на данный пост четырьмя оппозиционными партиями страны.