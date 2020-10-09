Бишкек, , 10:05 — REGNUM Бывший глава правительства Киргизии Омурбек Бабанов вновь выдвинут кандидатом на данный пост четырьмя оппозиционными партиями страны. Об этом 9 октября сообщает агентство Kabar.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

"В Киргизии партии «Бир Бол», «Республика», «Ата-Мекен» и «Реформа» объединились и выдвинули единого кандидата на пост премьер-министра», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ими в качестве кандидата на пост главы правительства страны выдвинут Омурбек Бабанов, а на пост первого вице-премьера — Тилек Токтогазиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что «деструктивные элементы» пытаются обострить ситуацию в стране.