Бишкек, , 09:41 — REGNUM «Деструктивные элементы» пытаются обострить ситуацию в Киргизии, заявил 9 октября исполняющий обязанности главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев.

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Как сообщили в пресс-службе МВД республики, на совещании Суваналиев отметил, что надо усилить работу по стабилизации общественно-политической ситуации в стране.

«Он также отметил, что со стороны провокационных деструктивных элементов есть попытки обострения обстановки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов 4 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами голосования. Митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной.

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