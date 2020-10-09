Лондон, 9 октября 2020, 10:04 — REGNUM Украина и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает кредитные гарантии для Украины на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов, или свыше $3,2 млрд. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 8 октября пресс-служба президента Украины.
Меморандум был подписан в Лондоне представителями департамента по обеспечению экспортных кредитов UK Export Finance (UKEF) и правительства Украины в присутствии Зеленского.
Зеленский отметил, что деньги UKEF могут пойти на реализацию проектов в сфере безопасности и обороны, в сельском хозяйстве, инфраструктуре, энергетике и здравоохранении.
Напомним, 7 октября президент Украины начал официальный визит в Великобританию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее между Украиной и Великобританией был подписан меморандум об усилении сотрудничества в военно-технической сфере. Согласно документу, Великобритания даст Украине в долг 1,25 млрд фунтов стерлингов, на которые сама же и построит катера для ВМС Украины.
Читайте также: Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в оборонной сфере