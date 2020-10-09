Лондон, , 10:04 — REGNUM Украина и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает кредитные гарантии для Украины на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов, или свыше $3,2 млрд. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 8 октября пресс-служба президента Украины.

Меморандум был подписан в Лондоне представителями департамента по обеспечению экспортных кредитов UK Export Finance (UKEF) и правительства Украины в присутствии Зеленского.

«Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинской-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины», — рассказал президент Украины.

Зеленский отметил, что деньги UKEF могут пойти на реализацию проектов в сфере безопасности и обороны, в сельском хозяйстве, инфраструктуре, энергетике и здравоохранении.

Напомним, 7 октября президент Украины начал официальный визит в Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее между Украиной и Великобританией был подписан меморандум об усилении сотрудничества в военно-технической сфере. Согласно документу, Великобритания даст Украине в долг 1,25 млрд фунтов стерлингов, на которые сама же и построит катера для ВМС Украины.

Читайте также: Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в оборонной сфере