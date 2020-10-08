Лондон, , 08:33 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Таран и его британский коллега, госсекретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали меморандум об усилении сотрудничества в военно-технической сфере. Об этом сообщил 7 октября официальный сайт президента Украины.

Документ был подписан в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

«Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов (около €1,4 млрд— ИА REGNUM). Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере…» — отметили в пресс-службе.

По словам главы минобороны Украины, меморандум предусматривает поставки современных образцов военной техники и высокоточного вооружения, а также создание производств отдельных видов военной продукции на Украине и строительство военной инфраструктуры для ВМС Украины.

В украинском министерстве считают, что данное соглашение позволит восстановить судостроительную отрасль Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Великобритания вложит в развитие украинского военно-морского флота €1,4 млрд.

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