Москва, , 09:38 — REGNUM Для участия в консультациях по Нагорному Карабаху министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян намерен прибыть в Москву 9 октября во второй половине дня. Об этом 9 октября сообщил посол Армении в Москве.

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«Могу подтвердить, что, да, (глава армянского МИД) прилетает во второй половине дня и будут консультации», — приводит его слова ТАСС.

Также дипломат уточнил, что в настоящее время посольство только начинает выяснять детали.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что прошедшей ночью ситуация на линии соприкосновения обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе сохранялась стабильно напряженной.