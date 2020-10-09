Ереван, , 09:22 — REGNUM Прошедшей ночью ситуация на линии соприкосновения обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе сохранялась стабильно напряженной. Об этом 9 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Ситуация на линии соприкосновения ночью была стабильно напряженной», — написала в своем сообщении Степанян.

Кроме того, она указала, что оперативно-тактическая ситуация в зоне конфликта в этот же период не изменилась и указала, что перестрелки были отмечены на некоторых участках фронта, также велись артиллерийские бои.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям.