Тегеран, , 09:42 — REGNUM Эксперты считают, что членство Ирана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и расширение торгово-экономических отношений с государствами — членами союза являются эффективным путем для срыва несправедливых санкций США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 октября.

По словам иранских официальных лиц, соглашение между Ираном и ЕАЭС является тестом для оценки того, насколько торговая инфраструктура Тегерана готова сотрудничать с миром, причём такая оценка поможет найти препятствия для развития экономических отношений, чтобы устранить их.

С 2015 года ЕАЭС при участии пяти стран, включая Россию, Казахстан, Белоруссию, Киргизию и Армению, начало работу по проведению экономической политики по соглашениям о свободной торговле с другими государствами.

Ранее 19 сентября исполнительный директор иранской Международной выставочной компании Бахман Хоссейнзаде объявил, что до конца года в иранской столице пройдет первая выставка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, выставка направлена на увеличение объемов торговых обменов и развитие экономического сотрудничества со странами — членами ЕАЭС.