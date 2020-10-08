Ереван, , 23:45 — REGNUM О своих надеждах на то, что Франция признает независимость Нагорного Карабаха, заявил 8 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Tv5Monde.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Пашинян «Ожидаю, что президент Франции и Франция признают независимость Нагорного Карабаха».

Глава армянского правительства пояснил, что его надежды основаны на том, что французский президент Эммануэль Макрон выражал обеспокоенность по поводу войны в Нагорном Карабахе. Пашинян добавил, что в связи с этой войной возникла «угроза глобальной безопасности».

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При этом Пашянин указал как на крайне негативный на «фактор Турции и её политику».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция, находящаяся в сложных отношениях с Турцией, неоднократно отрицательно высказывалась по поводу политики Анкары в Нагорном Карабахе.

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