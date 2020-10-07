Париж, , 20:55 — REGNUM Франция вновь обвинила Турцию в «военном вмешательстве» в конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном на стороне последнего. Об этом в среду, 7 октября, сообщает Le Figaro.

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Выступая в Национальном собрании, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил обеспокоенность «военным вмешательством Турции» в конфликт в Нагорном Карабахе и возможной «интернационализацией» напряженности в регионе. Министр также с сожалением отметил «рост гражданских жертв» на территории конфликта.

Напомним, следующие переговоры Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 8 октября в Женеве (Швейцария), о чем также сообщил Ле Дриан.

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