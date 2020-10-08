Санкт-Петербург, , 22:24 — REGNUM Повторное разворачивание инфекционного госпиталя в выставочном комплексе «Ленэкспо» вызвано продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге. Чтобы не попасть в этот и другие ковидные стационары, горожанам и бизнесу надо строго соблюдать предписанные меры предосторожности. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Госпиталь в «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Беглов отметил, что в Петербурге необходимый резерв коек сейчас формируется, в том числе за счет развития системы временных госпиталей. Одним из них и стал «Ленэкспо».

"На сегодняшний день там развернуто 2500 коек. Есть реанимация, компьютерный томограф, проведен кислород. Будет принимать больных с разной степенью тяжести заболевания», — рассказал губернатор.

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Александр Беглов уверен, что предотвратить угрозу дальнейшего расползания инфекции можно только совместными усилиями органов государственной и муниципальной власти, а также самих граждан.

«Жители сами должны участвовать в этой борьбе. Использовать маски, дезинфекторы и избегать общественных мест. Лучше соблюдать эти элементарные требования, нежели оказаться в больнице», — рассудил градоначальник.

Беглов также подтвердил, что Смольный не планирует повторно вводить жесткие ограничения, если горожане будут меньше посещать общественные места, а работодатели переведут часть сотрудников на удаленную работу.

«Это даст возможность сохранить здоровье и жизни наших горожан», — сказал Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 12 октября пациентов с ковидом вновь примут «Ленэкспо» и Госпиталь для ветеранов войн. Также готовятся принять таких пациентов Николаевская больница в Петродворце и дополнительный стационар больницы Святого Луки.

За 7 октября в Петербурге зафиксирован 461 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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