Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге заставляет власти открыть полевой госпиталь в выставочных павильонах «Ленэкспо». Об этом губернатор Александр Беглов сообщил 8 октября на своей странице «ВКонтакте».

Госпиталь развернутый в одном из павильонов «Ленэкспо». Санкт-Петербург Gov.spb.ru

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Он уточнил, что сейчас больных COVID-19 принимают в 13 стационарах Петербурга.

«12 октября вводим площадку Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в «Ленэкспо», — заявил градоначальник.

Как сообщалось ранее, в корпусах №№ 5 и 5а в «Ленэкспо» будут класть больных в состоянии средней тяжести. Все койки оснащены кислородом, оборудована реанимация. Беглов обещал, что власти постараются «максимально сохранить» специализированную плановую медицинскую помощь в больницах.

«К сожалению, заболеваемость коронавирусом растет. За прошедшую неделю — почти на 38 процентов. На 21 процент увеличилось число госпитализаций», — заявил он.

Беглов также порекомендовал петербуржцам старше 65 лет оставаться дома на самоизоляции, всем остальным — избегать людных мест.

«Мы сохранили запрет для несовершеннолетних на участие в массовых, спортивных и культурных мероприятиях. Важно, чтобы и после школы ребята не ходили по местам массового скопления людей. Совместно с Роспотребнадзором усиливаем мобильные бригады, проверяющие работу организаций. Из 1300 организаций, проверенных в первые четыре дня октября, у половины выявили нарушения. К нарушителям применяются жесткие административные меры и штрафы. Вплоть до закрытия», — заявил Беглов.

Он еще раз призвал предприятия по возможности перевести максимальное число сотрудников на удаленную работу.

«В общественных местах, в транспорте маски и перчатки обязательны к использованию! Это вопрос безопасности и сохранения экономической активности города. Защитить себя и других несложно. Гораздо сложнее лечить достаточно коварную болезнь и восстанавливать силы после выздоровления», — добавил губернатор.

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За последние сутки в Петербурге зафиксирован 461 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 46 093 случая заражения. От COVID-19 скончались 3162 человека. Выздоровели 30 612 человек.

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