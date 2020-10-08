Минск, , 17:31 — REGNUM Ситуация вокруг протестов в Белоруссии не требует вмешательства извне. Об этом 8 октября заявил журналистам генсек ОДКБ Станислав Зась.

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«Мы считаем это сугубо внутренним делом Республики Беларусь», — сказал Зась, комментируя антиправительственные манифестации в постсоветской республике.

«И мы считаем, что она сможет справиться с этим без внешнего вмешательства», — добавил он.

Зась сообщил также, что что ОДКБ проводила соответствующие мероприятия и была готова оказать официальному Минску помощь при эскалации кризиса, однако этого не потребовалось.

Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии длятся с 9 августа: граждане требуют новых честных президентских выборов, прекращения террора силовиков и освобождения политзаключённых. Александр Лукашенко бессменно занимает президентское кресло с 1994 года и отказывается от переговоров с «крысами» и «овцами» (так он называет оппозиционеров).

Станислав Зась возглавляет ОДКБ с 2020 года, сменив на этом посту привлечённого к уголовной ответственности в Армении Юрия Хачатурова. До этого Зась возглавлял Совбез Белоруссии, в котором прорабатывались решения по политическим репрессиям (в частности, «дело регнумовцев»), усилению цензуры, полномочий спецслужб и даже русофобской «белорусизации».

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Зася в Совбезе Белоруссии сменил Андрей Равков, недавно отправленный в отставку после скандального уголовного «дела вагнеровцев». Совбез Белоруссии не извинился перед российскими союзниками по ОДКБ за распространение клеветнической информации о якобы готовившемся вторжении российских «боевиков» на белорусскую территорию.

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