Бишкек, , 14:44 — REGNUM В Киргизии руководители МВД, спецслужб и армии потребовали от всех политических сил республики в интересах народа начать переговоры. Об этом говорится в заявлении коллегии Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

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"Призываем вернуть страну в русло законности и общественной стабильности», — говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что вооруженные силы, спецслужбы и правоохранительные органы Киргизии должны решать задачи в соответствии с законодательством, в том числе направленные на обеспечение национальной безопасности и территориальной целостности.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся 4 октября, на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий.

За несколько дней беспорядков в столице Киргизии медицинская помощь потребовалась более чем тысячи человек.

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