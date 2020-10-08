Москва, , 13:54 — REGNUM Евразийский союз находится под угрозой из-за обострившихся в 2020 году конфликтов и политических кризисов на Кавказе, Центральной Азии и Белоруссии. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«СНГ и Евразийский союз — это две ипостаси одной и той же евразийской территории. Одна которая не работает, а другая — которая даёт большие надежды и должна работать», — заявил Стариков.

«В Евразийском союзе пять государств: это Россия, Казахстан, Армения, Киргизия и Белоруссия. Просто произнесение этого списка даёт нам понимание, что удивительным образом за полтора месяца в трёх из пяти членах Евразийского союза началась либо война, либо попытка государственного переворота, либо попытка государственного переворота в несколько иной форме», — указал он.

Напомним, что после парламентских выборов 4 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами голосования. Митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной.