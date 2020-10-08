Баку, , 10:52 — REGNUM Главным поставщиком оружия Азербайджану является не Турция. Об этом 8 октября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

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«Да, мы приобретаем вооружение у Турции, но не только у них. Нашим основным поставщиком вооружения является не Турция. Об этом, наверное, известно всем», — сказал он.

Также азербайджанский указал, что факт приобретения республикой современного военного оборудования турецкого производства, включая боевые беспилотники, «не должен быть проблемой ни для кого».

При этом Алиев отметил, что, как он считает, Армения получает вооружение бесплатно, а Азербайджан за это платит.

«Турция не вовлечена в конфликт ни в какой другой форме», — заявил азербайджанский президент.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что на северном и южном направлениях линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия.