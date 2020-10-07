Москва, , 13:30 — REGNUM Присутствие боевиков из Сирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе представляют большую опасность. Об этом 7 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности России», — подчеркнул официальный прдставитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийский лидер Башар Асад заявлял, что боевики из Сирии перебрасываются в Нагорный Карабах, Дамаск может это подтвердить. По данным источника в сирийской оппозиции, в Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о вовлечённости Турции в конфликт в Нагорном Карабахе путём размещения в Азербайджане боевиков, воевавших в Сирии. по его словам, прекращение огня в Нагорном Карабахе невозможно без их выдворения из зоны конфликта.

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