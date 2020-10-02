Ереван, , 11:14 — REGNUM Прекращение огня в Нагорном Карабахе невозможно без выдворения из зоны конфликта сирийских наёмников и террористов. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил советнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену в телефонном разговоре, сообщает 2 октября пресс-служба армянского правительства.

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В пресс-службе отметили, что Пашинян заявил о вовлечённости Турции в конфликт путём размещения в Азербайджане боевиков, воевавших в Сирии. Он подчеркнул необходимость их выдворения из региона, «без чего невозможно прекращение огня».

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Американский советник, добавили в пресс-службе, выразил глубокую озабоченность эскалацией конфликта и подтвердил, что Вашингтон заинтересован в скорейшем прекращении огня в Карабахе. О'Брайен подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в совместном заявлении с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном призвал к прекращению боёв в Карабахе и немедленному переходу конфликтующих сторон к переговорам.