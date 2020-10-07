Киев, , 12:31 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз обратилась в министерство здравоохранения и Службу безопасности Украины (СБУ) с призывом запретить ввоз и использование на территории Украины российской вакцины от COVID-19.Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

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По её словам, поводом для обращения стало освещение украинскими оппозиционными телеканалами визита в Москву депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчук, в ходе которого он обсуди с президентом России Владимиром Путиным возможность поставок российской вакцины на Украину.

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«Обращаюсь к министерству здравоохранения и Службе безопасности Украины с призывом не допустить ввоза на территорию Украины потенциально опасного вещества и предоставить публичные гарантии неиспользования этой сомнительной вакцины. Направляю соответствующее депутатское обращение», — сказано в заявлении парламентария.

Фриз отметила, что эффективность российской вакцины якобы не признаётся Европейским союзом, а США не планируют её использовать на своей территории.

«Возникает вопрос о намерениях определённых лиц ввезти на территорию Украины опасные медицинские препараты иностранного происхождения, которые не соответствуют стандартам, не сертифицированы на Украине и могут быть опасны для здоровья человека», — написала депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РФ Путин заявил о возможности поставок российской вакцины на Украину после официального обращения властей Украины.

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