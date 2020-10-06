Ново-Огарево, Московская область, , 17:53 — REGNUM Поставки российской вакцины от коронавируса на Украину возможны после официального запроса украинских властей, сообщил 6 октября президент России Владимир Путин на переговорах с главой политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Ново-Огарёво.

Путин «Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности».

Глава государства добавил, что Москва готова помочь Украине с вакциной, «несмотря ни на какие политические сложности».

Путин «Всё-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые небезразличны как России, так и Украине».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук на встрече с Путиным попросил президента РФ найти возможность поставок на Украину российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: Медведчук обратился к Путину за российской вакциной от COVID-19

Читайте развитие сюжета: Медведчук попросил Путина о частичной отмене санкций в отношении Украины