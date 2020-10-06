Ново-Огарево, Московская область, , 17:45 — REGNUM Просьбу передать Украине российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» высказал 6 октября глава политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук российскому президенту Владимиру Путину в ходе встречи в Ново-Огарёво.

Медведчук «Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотрения того, чтобы эта вакцина попала на Украину».

По словам украинского оппозиционера, он уже проверил «Спутник V» на себе, вакцинировавшись в августе на отдыхе в Крыму. Медведчук сказал, что хорошо перенёс вакцинацию.

Медведчук «И я считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в ходе встречи с Медведчуком заявил, что Москва приложит все усилия для восстановления отношений с Киевом.

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