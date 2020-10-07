Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Петербургские депутаты нарушают перчаточно-масочный режим, установленный Смольным для общественных мест и учреждений. Об этом 7 октября заявила с трибуны Законодательного собрания руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Она сослалась на коллег, которые требовали от Смольного отчета о планах чиновников по борьбе с новой волной коронавируса.

«Уже есть план: рекомендация присутствия в общественных местах в масках и перчатках. Вот взгляните на этот зал, на наш зал: кто находится в масках и перчатках? И?» — возмутилась Дмитриева. Сама она вышла на трибуну Мариинского дворца в маске и перчатках.

Депутат согласилась, что в стенах ЗакСа требуется обсуждение мер по борьбе с коронавирусом, поэтому, на ее взгляд, нельзя объявлять перерыв в работе парламента на 14 октября — то есть отменять следующее пленарное заседание, как планируется, исходя из повестки. О недопустимости такого перерыва говорил и беспартийный депутат Максим Резник, призывая вместо этого вызвать в ЗакС вице-губернатора Олега Эргашева, который курирует здравоохранение Петербурга, но ни разу не пришел с отчетом в городской парламент.

«Нужно предметно, логично, непротиворечиво обсудить и заслушать предложения по борьбе с ковидом, потому что ситуация, действительно, серьезная и, возможно, понадобится введение новых ограничений, то есть возобновление ограничений», — сказала Оксана Дмитриева.

Между тем коллеги «сдали» её, указав, что по коридорам Мариинского дворца Дмитриева сама якобы ходит без средств защиты.

Более того, единороссу Андрею Анохину не понравилось, что Дмитриева привлекла внимание к тем, кто нарушает режим, с трибуны.

«Просто подойдите к человеку одному, по-человечески скажите ему, что мы представляем срез общества. По-человечески надо разговаривать, не надо вот этих громких фраз», — заявил Анохин.

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