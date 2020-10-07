Москва, 7 октября 2020, 11:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что ему до сих пор нравятся многие ценности коммунизма.

«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» Советский плакат
«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» Советский плакат

«Я в течение 20 лет был членом компартии, хоть и рядовым, но идейным. Многие ценности мне нравятся до сих пор», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин празднует день рождения. Главе государства исполнилось 68 лет.

Ранее свои поздравления в связи с днем рождения направили президенту России Владимиру Путину его коллеги из Молдавии, Туркмении, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии.

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