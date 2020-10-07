Москва, , 11:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что ему до сих пор нравятся многие ценности коммунизма.

«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» Советский плакат

«Я в течение 20 лет был членом компартии, хоть и рядовым, но идейным. Многие ценности мне нравятся до сих пор», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин празднует день рождения. Главе государства исполнилось 68 лет.

Ранее свои поздравления в связи с днем рождения направили президенту России Владимиру Путину его коллеги из Молдавии, Туркмении, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии.

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