С днём рождения Владимира Путина поздравил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«Говорил не раз и повторю ещё раз — нам повезло с Президентом. От всей Тувы здоровья Вам, уважаемый Владимир Владимирович, бодрости и неиссякаемой энергии в воплощении президентских планов. Тува всегда рада Вам. Ждём», — говорится в поздравлении, опубликованном на странице главы республики в соцсети «ВКонтакте».