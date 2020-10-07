«Сегодня день рождения у Владимира Владимировича Путина! Поздравляю президента!», — написал в Instagram губернатор Чукотки Роман Копин.
Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил Владимира Путина, разместив в instagram своё поздравление и видео с поздравлениями местных жителей.
«Поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения!» — написал Минниханов.
С днём рождения Владимира Путина поздравил глава Тувы Шолбан Кара-оол.
«Говорил не раз и повторю ещё раз — нам повезло с Президентом. От всей Тувы здоровья Вам, уважаемый Владимир Владимирович, бодрости и неиссякаемой энергии в воплощении президентских планов. Тува всегда рада Вам. Ждём», — говорится в поздравлении, опубликованном на странице главы республики в соцсети «ВКонтакте».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил Владимира Путина с днём рождения. Глава островного региона поблагодарил президента за огромный труд на благо России и её граждан.
«Вы уделяете особое внимание Дальнему Востоку, и в том числе Сахалинской области. Благодаря этому наш регион получил новый импульс развития, возможности для реализации важных для сахалинцев и курильчан проектов», — отметил губернатор Сахалина.
Лимаренко пожелал президенту крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности.
Из биографии Владимира Путина: родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.