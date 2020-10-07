Баку, , 11:37 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по телефону с днем рождения президента РФ Владимира Путина, и также главы двух государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

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"7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе разговора азербайджанский президент поздравил президента России с днем рождения, пожелав ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания страны и крепкого здоровья.

«Главы государств обсудили сложившуюся ситуацию в связи с нагорно-карабахским конфликтом», — также отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что он находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе.

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