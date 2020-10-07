Москва, , 11:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе. Он заявил об этом 7 октября в интервью телеканалу «Россия 24».

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Как рассказал российский лидер, он находится в «постоянном живом рабочем контакте» с армянским премьер-министром Пашиняном, «и никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает».

«Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», — заявил Путин, напомнив, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в рамках которого у России перед армянской стороной есть определенные обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Армении уничтожили базы горюче-смазочных материалов Азербайджана.

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