Минск, , 16:33 — REGNUM Совмин Крыма обратится к белорусским коллегам с предложением восстановить прямое транспортное сообщение между Минском и Симферополем. Об этом было заявлено 6 октября в ходе заседания правительства российского региона.

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На заседании обсуждалось намерение восстановить прямое железнодорожное и авиационное сообщение между Крымом и Белоруссией. Спикер крымского Госсовета (парламента) Владимир Константинов констатировал заинтересованность «как минимум в прямом транспортном сообщении Минск — Симферополь — как авиационном, так и железнодорожном».

Накануне Константинов участвовал в работе организованного минчанами Форума регионов России и Белоруссии. Вынесенный на обсуждение крымского правительства вопрос обсуждался с белорусскими коллегами.

Глава республики Сергей Аксёнов выразил поддержку намерению решить проблему восстановления транспортного сообщения ходе прямых контактов с другой частью Союзного государства.

Напомним, железнодорожные и авиационные маршруты, связывавшие Крым и Белоруссию, были ликвидированы по инициативе официального Минска. В ходе государственного переворота на Украине («майдан-2014») Александр Лукашенко открыто поддержал мятежников и отказался признавать воссоединение Крыма с Россией.

Белорусская община Крыма неоднократно обращалась к Лукашенко и другим чиновникам Белоруссии с просьбой рассмотреть вопрос восстановления прямого сообщения с российским регионом. На обращения были получены отказы.

МИД Белоруссии до сих пор не признаёт Крым в составе России и рекомендует гражданам другой части Союзного государства получать разрешения на посещение российского региона у украинских властей. Киевские власти крайне неохотно выдают разрешения на транзит в Крым, делая исключения для белорусских «правозащитников» из прозападной оппозиции.

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