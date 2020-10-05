Минск, , 16:05 — REGNUM Политическое руководство Белоруссии приняло решения, которые негативно скажутся как на населении постсоветской республики, так и на диалоге с ЕС. Об этом 5 октября на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель главы дипломатии Евросоюза — зампреда Еврокомиссии (Жозепа Борреля) Петер Стано.

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Он прокомментировал озвученное 2 октября решение МИД Белоруссии добиваться сокращения почти вдвое дипломатических представительств Польши и Литвы в Минске. Стано отметил, что оно «только отбросит диалог назад» и осложнить отношения Белоруссии с Евросоюзом.

«То же самое касается отзыва аккредитации у журналистов», — добавил он, указывая на озвученное также 2 октября МИД Белоруссии решение о введении новых правил работы журналистов зарубежных СМИ, одномоментно лишённых ранее выданных аккредитаций.

Стано сообщил, что такие действия официального Минска будут способствовать «усилению изоляции страны и мешать диалогу в то время, когда необходимо срочно помогать жителям Белоруссии».

Представитель Борреля сообщил также, что в ЕС думают над тем, как помочь гражданскому обществу Белоруссии.

Напомним, 2 октября Минск и Брюссель обменялись заявлениями о взаимном применении санкций. Стороны не опубликовали свои списки «невъездных». Известно лишь, что ЕС не желает видеть на своей территории 40 белорусских чиновников, силовиков и других причастных к фальсификации президентских выборов 2020 года, а также причастных к подавлению протестных выступлений противников бессменного правления Александра Лукашенко. при этом сам Лукашенко и глава МИД Белоруссии Владимир Макей в санкционные списки не включены.

Кроме того, как сообщил 2 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, министерство с 5 октября отзывает «для консультаций» своих послов в Польше и Литве, а также «рекомендует» этим странам в течение следующей недели сократить почти вдвое персонал их посольств в Минске. МИД Польши и Литвы заявили, что не будут отзывать послов.

На следующий день Глаз пояснил, что такие меры «носят вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации». При этом он сослался на Венскую конвенцию, указывая на некомпетентность коллег из Варшавы и Вильнюса.