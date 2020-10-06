Токио, , 05:58 — REGNUM Моментальное выздоровление известного блогера Алексея Навального после «отравления боевым отравляющим веществом» вызывает сомнения в самом факте отравления не только в России. Как на эпопею со «спасением Навального» реагируют в Японии рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония тоже задумалась

Крупная японская телерадиокомпания NHK поделилась со своей аудиторией новостью о выздоровлении Навального. В сообщении содержались как утверждения о примененном против Навального нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», так и категорическое отрицание такой возможности со стороны российского руководства.

С учетом того, что версия западных экспертов, будь она верна, свидетельствовала бы о непроходимой глупости как российского президента, так и его политического окружения, становятся понятен тон комментариев японцев под сообщением NHK в соцсетях.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Выжил ли Навальный после «Новичка»?».