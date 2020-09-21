Анатолий Кошкин, 21 сентября 2020, 20:30 — REGNUM На сайте японской радио-телекорпорации NHK размещен материал под названием"Лидер российской оппозиции Навальный, в отношении которого, как подозревают, была предпринята попытка покушения на убийство, сделал заявление о выздоровлении».
Излагая факты столь быстрого выздоровления, авторы материала сообщают: «В том, что касается причины потери Навальным сознания, то страны G7, включая и Японию, считают, что против него было использовано нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок», и настоятельно требуют от России тщательного расследования инцидента. Со своей стороны, российское правительство категорически отрицает свою причастность к нему. В этой связи противостояние двух сторон углубляется».
Как известно, тщательного расследования требует и российская сторона, но Германия отказывает в предоставлении информации, необходимой для такого расследования. «Нам в принципе необходимо получить информацию от наших германских коллег. С ними что-то происходит. Напомню, что ещё 27 августа Генеральная прокуратура на основе доследственной проверки, которая немедленно началась в Российской Федерации, направила запрос об оказании немецкими соответствующими структурами правовой помощи по делу о подозреваемом отравлении Алексея Навального», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Вряд ли есть необходимость отмечать, что версия об отравлении Навального «российскими спецслужбами», да еще «по приказу Путина», по меньшей мере, абсурдна. Ибо можно не любить Путина, не поддерживать политику президента, но в глупости то его никак не обвинишь. Отравление оппозиционера, да еще на своей территории с последующей отправкой за рубеж — это просто безумная версия.
Абсурдность происходящего не могут не видеть и японские читатели, которые сопроводили материал NHKироническими комментариями. Познакомим с ними наших читателей:
Комментарии японских пользователей Twitter:
Так быстро оправился от потери сознания? Если за этим стоит Путин и КГБ, то что-то долго они разбирались с оппозиционерами и СМИ. И что, Путин выиграл от этого в Белоруссии и по газу?
Нервно-политический яд, разработанный еще в СССР? Похоже на очередную пропагандистскую акцию NHK! Известно, что Россия уничтожила все запрещенные химические вещества под надзором ОЗХО. Однако в США и странах Запада «Новичок» еще продолжает совершенствоваться. Только в Америке на его основе выдано 150 патентов! Ясно одно: если Навальный жив, то «Новичок» против него не применялся.
Медицина Германии сильна. Но ведь в ней ненавидят «красные» коммунистические страны!
Навальный поправился, ну хорошо. Но что этот инцидент изменит в России?
С каких это пор жертвы «Новичка» стали запросто появляться на публике?
Если бы против Навального применили «Новичок», то ни в какую больницу его бы не повезли, а тем более не выпустили бы из России. Вряд ли яд применили бы в общественном месте из опасений за жизнь третьих лиц. Это надуманный инцидент, порожденный холодной войной между НАТО и Россией. Журналистам нужно срочно переучиваться!
Адресуется NHK, которая инициирует самые глупые довоенные пропагандистские штампы. Запомните: Навальный ничем другим не известен, кроме организации каких-то непонятных демонстраций против Путина. Хотя он и похваляется своим ФБК, но на самом деле практически не помог еще ни одному человеку. И этого «деятеля» США, Великобритания и другие страны Запада поднимают на щит и пытаются использовать для того, чтобы свергнуть власть Путина. Тихановская в Белоруссии такая же, как Навальный.
Лидер оппозиционных сил в России Навальный, который якобы был отравлен советским ядом «Новичок», самостоятельно спускается по лестнице немецкого госпиталя, в котором он лечится, и делает заявление о выздоровлении. Ну и что?