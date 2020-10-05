Минск, , 13:25 — REGNUM Ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту отсутствия состава преступления подала защита Марии Колесниковой, являющейся членом президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба штаба оппозиционера из Белоруссии Виктора Бабарико в своем Telegram-канале.

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«Сегодня, 5 октября, защитники Марии Колесниковой подали в Главное следственное управление СК ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту отсутствия состава преступления», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что защита оппозиционерки считает, что все заявления и выступления Колесниковой «находятся в свободном доступе» и в них отсутствуют призывы к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии».

Кроме того, в сообщении отмечается, что член белорусского КС многократно настаивала «на прекращении любых нарушений конституционных прав и свобод граждан», а ее действия «направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Белоруссии».

«Обвинение носит общий, неконкретный характер, нарушает уголовно-процессуальное законодательство и затрудняет право Марии на защиту», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября белорусская оппозиция составила собственный список санкций против якобы «ответственных за насилие» представителей власти республики, в который вошли порядка 800 человек.